OMT keek naar Denemarken, Frankrijk en Engeland rond versoepelingen: hoe gaat het daar?

Geboorteja­ren 1978 en 1979 aan de beurt voor booster­prik

Mensen die geboren zijn in de jaren 1978 of 1979 zijn vanaf vandaag aan de beurt voor hun aanvullende coronavaccinatie. Zij kunnen online een afspraak maken voor de zogenoemde booster, twitterde coronaminister Hugo de Jonge. Het is de bedoeling dat alle volwassenen die dat willen voor het einde van januari een boosterprik hebben kunnen krijgen.

27 december