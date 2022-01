Omstreden kruidenmiddel Giel Beelen kan volgens NVWA leiden tot hallucinaties en verlamming

NVWA doet onderzoek naar omstreden kruiden­meng­sel Giel Beelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar het kruidenmiddel Shambala, dat door dj Giel Beelen wordt gepromoot. Dat heeft een woordvoerder van de NVWA woensdag gemeld. Het onderzoek is ingesteld nadat de waakhond ‘een signaal’ over dit product had ontvangen.

13 oktober