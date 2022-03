Obesitasmedicijn vanaf 1 april in het basispakket

Het middel liraglutide, dat in het medicijn Saxenda zit, valt vanaf 1 april onder de vergoeding van het basispakket, zo heeft met ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Saxenda remt het hongergevoel waardoor mensen langzaam afvallen.



Niet iedereen met overgewicht kan het medicijn vergoed krijgen, het geldt alleen voor mensen met een BMI hoger dan 40 of mensen met een BMI hoger dan 35, die ook een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben, zoals een hart-of vaatziekte. Het middel wordt alleen vergoed als het in wordt gezet in combinatie met een leefstijlinterventie. Zo'n interventie helpt mensen met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. ‘Het doel is een blijvende verandering in gedrag', stelt Zorginstituut Nederland.