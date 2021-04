Niet naar school omdat je ongesteld bent? Annette (54) hielp 50.000 meisjes in Malawi aan maandverband

Hemd van het lijf Vroeger dacht Eva Van der Gucht dat ze lui was: ‘Maar dat is niet zo, ik ben gewoon best relaxed’

3 april In de nieuwe rubriek Hemd van het Lijf uit ons magazine Mezza vertellen BN’ers over hun gezondheid. Actrice Eva Van der Gucht (43) bokst zich op het dakterras de lockdown door en doet graag spelletjes ter ontspanning, maar wel retefanatiek. Elke woensdag is ze te zien in de tv-serie Oogappels op NPO 1.