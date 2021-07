Niet iedereen heeft geld voor tampons of maandverband: deze stichting bedacht de oplossing

Buurtkastjes zijn vergelijkbaar met minibibliotheekjes langs de weg: kleine kastjes waar mensen een boek uit kunnen halen. Tot nog toe worden buurtkastjes gebruikt om voedsel te verdelen. Anita Dokter is één van de ‘houders’ van een buurtkastje in Nijkerk. Dokter: ,,Ik zit in een groep van tien mensen met een buurtkastje waarin we met name voedsel klaarleggen. Ik volg andere buurtkastjes op internet en zag dat er kastjes zijn die ook menstruatieproducten verschaffen dankzij het Armoedefonds. We hebben meteen contact opgenomen en nu mogen we over vier van onze tien kastjes in Nijkerk dit verdelen.”