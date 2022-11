Negentig procent ziekenhuizen dreigt volgend jaar verlies te draaien

‘Kiezen tussen energiekosten en patiëntenzorg’

Zo zijn de ziekenhuizen nog steeds bezig met extra operaties, die waren uitgesteld tijdens de coronacrisis. Daar bovenop komen investeringen in bijvoorbeeld technologie om zorg op afstand mogelijk te maken, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord. ,,Dus dan wordt het kiezen voor ziekenhuizen tussen patiëntenzorg, investeren in het zorgakkoord of het betalen van energiekosten”, zo vat een woordvoerder van de NVZ het samen.