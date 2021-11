Neemt de vruchtbaarheid af door vaccinatie?

Yvonne Louwers, gynaecoloog en expert op het gebied van vruchtbaarheid, geeft aan dat vragen over vruchtbaarheid ook veel tijdens haar spreekuur aan bod komen. Zoals het nu lijkt, heeft het vaccin geen impact op de vruchtbaarheid van een man of vrouw. Wel kan het volgens de gynaecoloog zo zijn dat een man door bijwerkingen ziek of futloos kan raken. Bekend is dat het zaad van een zieke man minder vruchtbaar is dan het zaad van een gezonde man.