Nederlanders wonen gemiddeld een kilometer van een huisarts

Huisartsenposten

Bewoners van het Waddeneiland Terschelling zijn het verst verwijderd van een huisartsenpost, ruim 63 kilometer. Hier kunnen mensen buiten kantooruren en in het weekend terecht met medische problemen die niet kunnen wachten. In totaal zijn er 117 gemeenten in Nederland waar mensen 10 kilometer of meer moeten reizen om zo’n post te bereiken. De gemiddelde afstand tot een huisartsenpost is ruim 6 kilometer in Nederland. Dat is in vijf jaar nauwelijks veranderd, net zomin als de afstand tot een huisartsenpraktijk.