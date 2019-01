Nederlander in Europa op kop met online vragen over gezondheid

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd er vorig jaar in Nederland het meest online naar antwoorden op gezondheidsvragen gezocht. Die vragen gaat niet alleen over ziektes, maar ook over hoe we gezonder kunnen leven door het aanpassen van onze levensstijl of voeding.



Volgens het CBS zijn het vooral 25- tot 45-jarigen die online zoeken naar informatie over gezondheid. In deze leeftijdscatergorie zocht 80 procent van de personen er in 2018 naar. Van landgenoten in de leeftijdscategorieën van 45 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder gaf 70 procent en 52 procent aan online op zoek te zijn geweest naar informatie over gezondheid.



Het percentage vrouwen dat op internet op zoek was naar deze informatie was hoger (71) dan het percentage mannen (63). In de ons omringende landen is dat beduidend minder. In Bulgarije wendt slechts een kwart van de bevolking zich tot internet als het om hun gezondheid gaat. Het land neemt daarmee de laatste plek in op het cijferlijstje.