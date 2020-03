Monique (31): Het is lastig dat voor mij besloten is dat ik geen kinderen kan baren

‘Het was nooit bij me opgekomen een boek over mijn ziekte te schrijven,’’ zegt Monique van Loon, terwijl ze haar kop koffie met beide handen omklemt. Van Loon is ondernemer, foodblogger en inmiddels ook schrijver. We zitten in een café in Amsterdam, waar ze tot voor kort woonde en waar haar boek zich grotendeels afspeelt.