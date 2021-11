Moeten we leren leven met corona? ‘Als circulatie zo hoog is, kún je niet met het virus leven’

VIDEO Eén dode door legionella-uit­braak in Schijndel, meerdere patiënten in ziekenhuis

In het Brabantse Schijndel zijn opvallend veel besmettingen met de legionellabacterie. In totaal liggen er nu meer dan tien patiënten in het ziekenhuis door de bacterie, één iemand is eraan gestorven. Gemeente en GGD maken zich zorgen en vrezen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, aangezien de bron nog niet is gevonden.

18 november