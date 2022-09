Miriam (32) werd ziek van borstimplantaten: ‘Was ik maar tevreden geweest met slappe borstjes’

Stephan Evenblij over angststoor­nis en overge­wicht: ‘Wil me niet schamen voor ongelukki­ge momenten’

Acteur Stephan Evenblij lijdt aan een angststoornis en wil daar niet geheimzinnig over doen. Zo praat hij ook openhartig over andere persoonlijke zaken als paniekaanvallen, liefde, afwijzing, seks, overgewicht en depressies in de nieuwe podcastserie De Hartenkoning. ,,In onze maatschappij is het gebruikelijk gevoelens van pijn en verdriet weg te drukken. Waarom?’

18 augustus