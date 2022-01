Mijten zitten overal en vertoeven graag op onze huid: ‘Ook in je kast, in zee en zelfs op Antarctica’

VIDEO Sacha (28) kon nauwelijks lopen door ernstige reuma, maar surft nu op de hoogste golven ter wereld

Sacha Bongaertz (28) had als kind nooit durven dromen dat hij op zulke hoge golven zou surfen. Als klein jochie kreeg hij zoveel last van reuma dat hij nauwelijks meer kon lopen. ,,Ze dachten zelfs dat ik in een rolstoel terecht zou komen.’’ Door veel te surfen is hij er fysiek echter bovenop gekomen en trotseert hij nu zelfs de hoogste golven ter wereld.

