Mijn man (74) vergeet van alles, maar zegt dan dat hij slecht hoort. Kan hij ook dementie hebben?

Formule 1 Waarom op de racewagens van McLaren ook in Zandvoort reclame staat van verboden nicotine­zak­jes

Mag je reclame maken voor iets wat in Nederland verboden is? Op racewagens van het Formule 1-team van McLaren, die volgende week op de Grand Prix in Zandvoort starten, staat het logo van een bedrijf dat nicotinezakjes verkoopt. Opvallend genoeg is een klacht bij de Reclame Code Commissie, aangespannen voor De Hartstichting, KWF en Longfonds, afgewezen. Reclamemaken hiervoor mag dus. Hoe zit dit?