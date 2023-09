Migraine op je werk: ‘Ik moest een speech houden, maar was zo misselijk dat ik moest overgeven’

Wat zegt de wetenschap Dagelijks paar koppen koffie verkleint kans op aantal kankersoor­ten en hart- en vaatziek­ten

Veel mensen drinken per dag een of meer kopjes koffie. Maar ze twijfelen ook of dat nou wel gezond is. De wetenschap is er wel uit: koffie is niet alleen ongevaarlijk, het is zelfs goed voor je. Als je het maar op de juiste manier zet, weet voedingsdeskundige Ellen Kampman van Wageningen University.