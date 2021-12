Micro-cheating gaat verder dan onschuldig flirten: ‘een beetje’ vreemdgaan ondermijnt je relatie ook

Nieuwe borsten gaven Sanne ellende in plaats van een flinke dosis zelfver­trou­wen: ‘Dit gun je écht niemand’

Moe, misselijk en depressief. In plaats van een flinke dosis zelfvertrouwen, gaven de nieuwe borsten Sanne Korf (27) uit Amersfoort eigenlijk alleen maar ellende. Als tiener spaarde ze als kassameisje voor implantaten, maar nu, negen jaar later, zijn ze operatief verwijderd. ,,Het zou 100 procent veilig zijn, maar dat is dus niet zo.”

