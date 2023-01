Met hand schrijven is goed voor je hoofd: ‘De rest van het leren gaat er ook door vooruit’

Aantal mensen dat orgaan afstaat in 2022 hoger dan ooit

Het aantal mensen dat na overlijden organen heeft afgestaan is in 2022 gestegen tot 285. Dat is volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) het hoogste aantal ooit. Daardoor konden er aanzienlijk meer orgaantransplantaties worden uitgevoerd en zijn de aantallen weer terug op het niveau van voor de coronapandemie.

2:21