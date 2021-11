‘Menstruatiemeisjes’ willen dat we ons niet meer schamen: ‘Heel normale lichaamsfunctie’

Waarom rust er een taboe op menstrueren?

Smets: ,,Menstruatie wordt door de meeste mensen als negatief en vies gezien en zo ontstaat period shaming: we schamen ons voor onze menstruaties.’’



Van den Akker: ,,Op het werk praten we er bijvoorbeeld liever niet over. We nemen tampons of maandverband zo onopvallend mogelijk mee naar de wc. Met wc-papier hebben we die schaamte niet: dat hangt gewoon open en bloot op het toilet. Terwijl menstrueren een heel normale lichaamsfunctie is als je een baarmoeder hebt. Wij willen met onze podcast en net verschenen boek menstrueren uit het verdomhoekje halen.’’