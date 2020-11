Megavaccinatieprogramma in de maak: 6,5 miljoen inentingen nodig voor ouderen en zieken

Zorgpersoneel

Al is veel nog onbekend over de komende vaccins en het aantal beschikbare doses. ,,Dat kunnen we niet voorspellen. We weten ook nog niet of en hoe de vaccins werken, voor welke groepen”, zei voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad zojuist in een toelichting. ,,De komende tijd zal daar meer duidelijk over worden.”



Het kabinet wil geen vaccinatieplicht invoeren, maar er zijn wel zorgen over het draagvlak voor een prik: ‘Het is van belang duidelijk te maken dat bij de beoordeling van de veiligheid van vaccins geen stappen worden overgeslagen’, schrijft de raad. Daarbij is het wel ‘essentieel’ dat inentingen geregistreerd worden, zeker als er straks mogelijk meerdere vaccins op de markt komen: ,,Wie heeft welk vaccin ontvangen? Die informatie is nodig om inzicht te hebben in de effectiviteit, impact en veiligheid van vaccins.” Die informatie moet bekend zijn bij bijvoorbeeld de huisarts of de GGD, van een persoonlijk vaccinatiepaspoort hoeft geen sprake te zijn, zei Kullberg,