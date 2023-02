Meer kinderen en tieners overleven kanker, onder wie Anne (12): ‘Ik wil later andere kinderen helpen’

In de jaren 90 leefde nog 73 procent van de kinderen vijf jaar nadat ze te horen kregen dat ze kanker hadden. Dat aantal is met tien procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die vandaag verschijnen.

In 2021 kregen 556 kinderen en tieners een slechte diagnose. Dat aantal is de laatste decennia stabiel. Ruim een derde van de patiënten met kinderkanker is jonger dan 5 jaar. Onder kinderen en jongeren komen leukemie, hersentumoren en lymfomen het vaakst voor.