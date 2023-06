Matjes tegen doorlekken en wassen met water; hiermee kan zorgpersoneel beter stoppen

Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare in Nijmegen hebben zojuist een lijst gepubliceerd met 67 handelingen die verpleegkundigen en verzorgenden beter kunnen laten. Ze werken niet én kunnen zelfs risicovol zijn voor patiënten.

Het is de tweede keer dat deze zogenoemde Beter Laten lijst is gepubliceerd. De eerste verscheen in 2017 en telde 66 handelingen. Nu staan er 67 op, uitgesplitst naar vijf zorgsectoren waaronder verpleeghuis- en ziekenhuiszorg. De aanbevelingen zijn aangeboden aan de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. ,,Er is een mooie beweging op gang gekomen, waardoor zorgpersoneel meer kijkt naar zorg die passend is. Maar we zien ook dat stoppen met zorg best complex is’’, constateert onderzoeker Getty Huisman- De Waal.

Volledig scherm Vijf handelingen die verpleegkundigen en verzorgenden liever niet meer doen. © V&VN

Met de nieuwe lijst hopen de onderzoekers de zorgkwaliteit verder te verbeteren. ,,Sommige handelingen veroorzaken nu onnodig leed. In die gevallen geldt: baat het niet, schaadt het wél. Dat wens je patiënten niet toe’’, aldus Huisman-De Waal. Bovendien kunnen zorgmedewerkers met de groeiende zorgvraag hun tijd goed gebruiken.

Besparen

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ze tien minuten per cliënt kunnen besparen door ze op een andere manier te wassen. Dat zou niet meer moeten gebeuren met water en zeep - ‘vier handelingen én slecht voor de huid’ -, maar met een speciale, verzorgende washand. ,,Daarmee hoef je de patiënt maar één keer te wassen. Het droogt vanzelf en er zit ook verzorgende lotion op de washand’’, verklaart de onderzoeker.

Voor de patiënten is het ook fijn als de zorgmedewerker slechts één keer hoeft te wassen, zeker als ze pijn hebben. Ze hoeven immers niet meermaals te draaien.

Ook is het niet zinvol om de blaas door te spoelen van een patiënt die een katheter heeft. Dat voorkomt geen urineweginfecties, verklaart Huisman-De Waal. Daarbij sluit aan dat het controleren van de urine met een stick eveneens weinig nut heeft.

Marita de Kleijne, zelf verzorgende IG in een verpleeghuis en voorzitter van de afdeling verzorgenden van V&VN, beaamt dat laatste volmondig. ,,Ouderen hebben vaak urineweginfecties. Maar het is soms heel lastig om urine bij ouderen op te vangen, zeker als ze incontinent zijn.’’ Vaak willen artsen nu twee keer een potje, omdat met een stick niet altijd duidelijk is of iemand een blaasontsteking heeft. ,,Die urine moet dan alsnog op kweek. Dat kunnen we beter gelijk doen, want dat scheelt ontzettend veel tijd, energie en ongemak voor de cliënten.”

Volledig scherm Top 5 'beter laten' handelingen. © V&VN

Doorligplekken

Hoog op de ‘Beter laten lijst’ staan bovendien al die laagjes die onder ouderen worden gelegd, zodat ze niet kunnen doorlekken. Sterker, die brengen cliënten eerder schade toe doordat het risico op doorligplekken groter wordt. ,,Zestig procent van de verpleegkundigen zegt nog steeds onderleggers onder cliënten te leggen. Maar we hebben goed incontinentiemateriaal, dat zou voldoende moeten zijn’’, stelt Huisman-De Waal.

De Kleijne ziet dat ouderen regelmatig een onderbroek en pyjama over hun incontinentieluier krijgen, vervolgens op een laken moeten liggen met daarop een matje. ,,Dat gaat broeien en schuren. Maar het is vermoedelijk automatisme van zorgmedewerkers om toch al die lagen te gebruiken. Ze zijn bang dat ze anders een heel bed moeten verschonen. Dat kost tijd.’’ Terwijl uiteindelijk doorligplekken nóg meer tijd vragen en pijnlijk zijn voor de cliënten, beaamt de verzorgende.

Onrust

Enkele aanbevelingen waren al in 2017 geopperd. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen bijvoorbeeld het advies om geen ‘vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen bij mensen met een delier’, oftewel acute verwardheid. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten soms nog steeds worden vastgezet. Dat verrast De Kleijne. ,,Met een delier kan vastzetten alleen maar meer onrust veroorzaken. Het is juist belangrijk dat iemand zich veilig voelt.’’

Als we na operaties de helft minder pleisters plakken, besparen we 5 miljoen euro op materiaal en tijd Getty Huisman- De Waal, Onderzoeker

Ziekenhuispersoneel krijgt opnieuw de aanbeveling om niet standaard pleisters op wonden te plakken na operaties. ,,We hadden gehoopt dat dat niet meer zou gebeuren. Als we dat de helft minder doen, besparen we 5 miljoen euro op materiaal en tijd’’, zegt Huisman-De Waal. Want pleisters voorkomen geen infectie en de wonden kunnen beter genezen als ze ‘aan de lucht drogen’.

Wel doen

Overigens hebben de onderzoekers niet alleen een lijst gemaakt met handelingen die verpleegkundigen en verzorgenden vooral niet meer moeten doen. Ze hebben een nog langere lijst met 414 adviezen over wat ze vooral wél moeten doen, zoals patiënten screenen op het risico om te vallen en ze zo lang mogelijk voor een operatie laten eten.

Beroepsvereniging V&VN hoopt dat verpleegkundigen de aanbevelingen ter harte nemen. De Kleijne: ,,Dit kan ons helpen in het werk. Er zitten dingen tussen die ons tijd kosten en uiteindelijk zelfs extra tijd vragen, bijvoorbeeld als ouderen doorligplekken krijgen door al die lagen op bed. We weten nu eenmaal steeds meer, misschien ligt er over drie jaar wel wéér een nieuwe lijst.’’

Volledig scherm Marita de Kleijne, voorzitter verzorgenden V&VN en zelf verzorgende in een verpleeghuis. © Oscar van der Wijk/VVN