Marleen droomde van sprookjeshuwelijk, maar zal binnenkort sterven: ‘Mijn laatste wens? Een trouwjurk dragen’

Waar eerst de saladeboer zat, zit nu een fietsen­stal­ling: zo wil Rotterdam het tekort aan rijwiel­stal­lin­gen oplossen

16 juli Op de plek waar ruim 20 jaar kantoorpersoneel en zakenlui in de rij stonden voor salades, smoothies en bakjes fruit, kunnen nu fietsen worden gestald. De voormalige groentewinkel van Karel van der Vorm op de Lijnbaan in Rotterdam is omgebouwd tot rijwielstalling. Want er is een groot tekort aan fietsparkeerplekken.