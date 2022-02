'Magic truffel’ het gezonde alternatief voor antidepressiva? Terence probeert of hij er écht vrolijk van wordt

‘Einde pandemie in zicht, Covid-19 wordt als seizoens­griep’

Goed nieuws: de coronapandemie in Europa kan wel eens beëindigd worden dankzij de omikronvariant. Directeur Hans Kluge van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt over een ‘pandemisch eindspel’, waarna Covid-19 als een seizoensgriep wordt.

24 januari