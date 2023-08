Maak jij je altijd druk over wat men van je vindt? Zo stop je daarmee

tips Jeukende voeten: dit kun je aan zwemmersec­zeem doen en zo voorkom je het

Witte schilfers op je voetzolen en kloofjes tussen je tenen. Jeuk, jeuk en nog meer jeuk. Zwemmerseczeem tast de huid van je voeten aan. De plekken hebben vaak een andere kleur dan je huidskleur: rood, lichter of juist donkerder. Soms met blaasjes, puistjes en dikker eelt. Met de zomervakantie voor de deur is het oppassen geblazen. Tien feiten en fabels over zwemmerseczeem. Plus zeven tips om ’t te voorkomen.