Lisa (26) had een ‘beetje last van haar nek', vijf uur later was ze helemaal verlamd

Schurft duikt op in Rotterdam­se regio, en er zijn geen pillen om er wat aan te doen

Voor het eerst sinds lange tijd doet zich schurft voor in de Rotterdamse regio: in een verpleeghuis in Vlaardingen. Eén bewoner heeft meerdere personeelsleden besmet. De aanpak van scabiës wordt extra bemoeilijkt, omdat er momenteel amper medicijnen te verkrijgen zijn om de parasiet te bestrijden.