Lijf van Cindy (43) bestaat grotendeels uit protheses, maar als ze geen 50.000 euro inzamelt moeten ze eruit

Denk na over mantelzorg: ‘Het is veel urgenter dan mensen denken’

2 juli Veel mensen denken liever niet aan de zorgbehoefte van later en leven liever in het nu. Toch is het belangrijk dat wel te doen, zegt MantelzorgNL. Zij komen daarom met Het Rad van Misfortuin, om het praten over mantelzorg in de toekomst makkelijker te maken.