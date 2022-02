Liesbeth Kamerling vindt haar verslavingsgedrag lastig: ‘Kan niet goed matigen’

Hemd van het lijf Topkok Alain Caron mocht van dokter geen vlees meer eten: ‘Je kan de pot op’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Topkok Alain Caron kan heerlijk lachen, heeft sinds zijn haartransplantatie nooit meer een koud achterhoofd en ontspant als-ie borsten en billen tekent. ‘En als het even kan zwem ik in de Nieuwe Meer.’

22 januari