Leven van Bart Chabot niet meer zo rock-’n-roll: ‘Leef als een monnik, zonder abdijbier’

‘Mijn drankgebruik moet ik terugdraaien’

Eten & drinken: ,,Ik heb altijd vertoefd in kringen van rock-’n-roll en daarin zijn drank en drugs geen vreemde eenden in de bijt. Drugs vond ik nooit zo interessant. Speed of amfetamine maakte ik van mezelf wel aan en van softdrugs viel ik in slaap, maar drank was en is een probaat middel om even van mezelf af te kunnen komen. Dat ervaar ik als een bevrijding, maar ook als een gevaar. Ik zit nu in een fase dat ik mijn drankgebruik even moet terugdraaien en leef als een spreekwoordelijke monnik, maar dan zonder abdijbier. Bijzonder saai, maar gelukkig heb ik het druk. Wat eten betreft: ik wil geen rockster worden van wie je eerst de buik het podium op ziet komen. Ik weeg me elke ochtend en zodra de wijzer neigt naar de 90, grijp ik in. Dan eten we salade of alleen maar groente en even geen snoep. Al doe je mij een ongelooflijk plezier met patat en kroketten en chocolade.”