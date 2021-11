‘Laten we met z’n allen een dankbaarheidsepidemie beginnen’

EO-presenta­tor Anne-Mar Zwart: ‘Ik heb een vergevings­ge­zind lijf’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Als ze in snikken uitbarst omdat ze haar sleutels kwijt is, weet ze: ik heb weer eens te veel hooi op mijn vork genomen. EO-presentator Anne-Mar Zwart (36) draaft door de dagen, vindt het moederschap tof en is blij dat ze de ogen van haar moeder heeft: ‘Die doen het goed op de foto.’

