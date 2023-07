Last van buikvet? Experts geven tips om vijf soorten buikjes te verminderen

Tonnen aan zorgkosten bespaard door nieuwe aanpak huisarts, toch werd plan tegenge­werkt

Meer tijd voor de patiënt, minder naar het ziekenhuis, blije huisartsen en tonnen geldbesparing. De aanpak van huisartsen in het Limburgse Afferden verloopt boven verwachting. Maar het huidige zorgstelsel zegt nee. Het naastgelegen ziekenhuis, dat in geldnood verkeerde, vroeg de huisartsen juist om meer verwijzingen, omdat het anders failliet gaat. Dit dilemma zorgt voor een zorgmoeras in Afferden. ,,Dat was heel bizar.’’