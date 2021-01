Laat je niet tegenhouden door de kou: buiten sporten is mentaal én fysiek goed voor je

Waarom is buiten sporten vooral in de winter goed voor je?

,,Het is mentaal beter voor je dan binnen sporten. De omgeving is gevarieerder; je ziet bomen, planten, mensen en gebouwen. Die afwisseling maakt je ontspannen. Verder is er buiten bijna altijd meer zuurstof dan binnen, zo’n 1 tot 2 procent. Ook maak je door het zonlicht vitamine D aan. Als je buiten sport in de kou, komt daar nog meer winst bij. Je hart hoeft minder hard te werken, omdat het lichaam minder opwarmt. De hartbelasting is dus lager. En omdat de lichaamstemperatuur door de kou minder stijgt, presteer je beter. Kou bestrijdt ook wit vet, een ongezond type vet dat onder meer hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Als je rond het vriespunt sport, verandert je lichaam dit type vet in het gezondere bruine vet.’’