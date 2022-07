Kleuterjuf Hilal (30) werd getroffen door herseninfarct en raakte in één klap haar vrijheid kwijt

Opereren met een joystick: deze artsen gebruiken als eerste van Nederland een robot om patiënten te dotteren

Opereerden Martin van der Ent (59) en Peter Smits (60) tot voor kort altijd zelf met vaste hand, nu doen ze ingrepen rond het hart met een joystick in hun vingers geklemd. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is namelijk het eerste ziekenhuis in Nederland dat een robot gebruikt om patiënten te dotteren. ,,Al zijn wij niet van de Playstation-generatie.”

1 juni