Kiezen voor een minder bekende zorgverzekering helpt je honderden euro's besparen

2. Bepaal welke service je belangrijk vindt. Gaat je voorkeur uit naar persoonlijk en telefonisch contact? Onderzoek dan of dit mogelijk is of dat je verzekeraar enkel online hulp aanbiedt.



3. Vind je het belangrijk om een polisblad thuisgestuurd te krijgen? Ga dan na of dit tot de mogelijkheden behoort.



4. Check of de ziekenhuizen bij jou in de buurt gecontracteerd zijn. Mogelijk is dat voor 2021 nu nog niet bekend.



5. Is het voor jou belangrijk welke hulpmiddelenzorgleveranciers gecontracteerd zijn? Ga na of het minder bekende merk hier aan je behoeften voldoet.



5. Ben je van plan om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan? Onderzoek welk percentage daarvoor vergoed wordt door je verzekeraar. Just van CZ vergoedt bijvoorbeeld 60 procent bij niet gecontracteerde zorg, waar dit bij het bekendere CZ Zorgbewustpolis 70 procent is.



6. Wil je je collectief laten verzekeren via je werkgever? Vraag na of dit bij het onbekende merk ook een optie is.