Karli plakt suiker op een T-shirt om virussen en ziektes te bestrijden

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

,,Ik ontwikkel methoden om suikers op eiwitten te identificeren door verschillen in massa te wegen. Eiwitten zijn een soort biologische machientjes die in ons lichaam allerlei belangrijke functies vervullen. Aan deze eiwitten zitten vaak specifieke, onverteerbare suikers, die de werking daarvan bijsturen. Als we willen weten hoe een eiwit werkt, moeten we dus ook kijken naar de suikers daarop. We kunnen de eiwitten en suikers in stukjes breken, waarmee we kunnen puzzelen hoe het grotere geheel in elkaar zat.’’