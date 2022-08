Kans op overleven kanker stuk groter: experts verwachten dat stijging doorzet

De kans om kanker te overleven is ‘aanzienlijk’ gestegen. Door betere behandelingen en snellere diagnoses lukte het om de eerste vijf jaar na de diagnose 66 procent van de patiënten in leven te houden. Experts verwachten is dat die stijging doorzet.

Dat blijkt uit cijfers van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die vandaag verschijnen. Het kankercentrum analyseerde hoeveel patiënten vijf jaar na de diagnose nog leefden en vergeleek dat percentage met een decennium eerder. Tussen 2001 en 2010 was 58 procent van de patiënten na vijf jaar in leven, tussen 2011 en 2020 steeg dat naar 66 procent. ,,Als je je realiseert dat de behandeling van kanker niet makkelijk is, is dat een aanzienlijke stijging”, constateert Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij IKNL.

Het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt, stijgt jaarlijks. Vorig jaar kregen ruim 123.000 Nederlanders slecht nieuws.

Het verhaal gaat verder na de grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gigantische verschillen

Hoewel de overlevingskans groeit, zijn er gigantische verschillen tussen kankervormen. Van patiënten met huidkanker leefde na vijf jaar nog meer dan 90 procent, de prognose voor mensen met alvleesklierkanker is daarentegen 5 procent. Bij baarmoederkanker is de overlevingskans met zo’n 80 procent relatief groot, maar is er de afgelopen dertig jaar nauwelijks verbetering opgetreden. Dat geldt ook voor maag- en blaaskanker, waarmee na vijf jaar nog respectievelijk 22 en 54 procent van de mensen leeft. ,,Je ziet dat er relatief veel vooruitgang is bij kankervormen waarbij geen uitzaaiingen zijn of waarbij die zich bevinden in lymfeklieren die meegeopereerd kunnen worden”, verklaart Visser.

Het verhaal gaat verder na de grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Fors meer patiënten

De afgelopen decennia zijn voor sommige kankerbehandelingen betere operaties ontwikkeld. Bovendien krijgen fors meer patiënten voor- en nabehandelingen met bestralingen of chemotherapie. Ook zijn er betere medicijnen gekomen om bijvoorbeeld uitzaaiingen te behandelen én worden sommige kankers eerder opgespoord.

Overigens steeg de overlevingskans tien jaar na een diagnose van 43 procent tussen 1991 en 2000 naar 59 procent in het afgelopen decennium. Het IKNL verwacht dat ook de komende jaren meer patiënten de ziekte overleven. ,,We moeten het vooral hebben van betere chemotherapie voor mensen met uitzaaiingen. Er zullen geen wondermiddelen komen, maar de chemo wordt steeds beter. Al zal niet iedereen genezen”, constateert Visser. Daarnaast wordt gewerkt aan snellere opsporing van kanker, bijvoorbeeld via bloedonderzoek.