Kankerdiagnose heeft ook grote impact op naasten: ‘Gaf zoveel rust dat ik ruimte van mijn werk kreeg’

Met video Ongenees­lijk zieke arts voerde al 31 keer euthanasie uit: ‘Begrijp patiënten op een andere manier’

Mirjam Willemsen is ongeneeslijk ziek, maar werkt nog altijd als huisarts. Ze richt zich met name op patiënten in de laatste levensfase. “Vroeger dacht ik dat ik mijn patiënten begreep. Nu ik zelf ziek ben, weet ik dat dat niet zo was.”