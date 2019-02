Kabinet wil gebruik verslavende pijnstillers intomen

Alleen al het aantal gebruikers van oxycodon, een opiaat vergelijkbaar met morfine, is in tien jaar vervijfvoudigd tot 485.000 patiënten. In totaal namen 730.000 mensen sterke en potentieel verslavende pijnstillers in 2018, blijkt uit nieuwe cijfers. Tel daar het populaire 'mildere' middel Tramadol bij op en je komt aan 1,3 miljoen gebruikers.



"Er zijn zorgen voor de toekomst als we niet alert zijn en een verdere stijging van het problematisch gebruik van zware pijnstillers niet wordt afgeremd," constateert minister Bruins (Medische Zorg).



Opiaten-epidemie

Hij komt in actie zodat in ons land geen Amerikaanse taferelen ontstaan. Daar is sprake van een opiaten-epidemie, met 2,5 miljoen verslaafden. Zo moet er hier meer kennis en bewustzijn komen over de (bij)werkingen en risico's van opiaten bij patiënt en voorschrijver. De verwachting is dat minder verslavende alternatieven dan terrein winnen.