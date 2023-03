Kabinet schrapt per direct de laatste coronaregels: testen en isoleren hoeft niet meer

Steeds meer coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen, maar experts niet ongerust: ‘Seizoen van luchtwegin­fec­ties’

Het aantal coronapatiënten dat dagelijks in het ziekenhuis belandt, is in geen maanden zo hoog geweest. En in Brabant en Limburg wemelt het van de virusdeeltjes in het rioolwater. Carnaval laat zijn sporen na. Hoe staat de pandemie er nu voor? Vier vragen en antwoorden.