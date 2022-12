Jutta Leerdam doorbreekt taboe over ziek zijn door menstruatie: ‘Openheid zo belangrijk’

Topschaatser Jutta Leerdam sprak zich het afgelopen weekend uit over de heftige menstruatie die ze ervaarde in aanloop naar haar wereldtitel. Haar openheid is bijzonder, want het blijft voor veel mensen een taboe om erover te praten. ,,80 procent van de mensen die menstrueren heeft daar last van, maar veel van hen vragen zich niet af of dat eigenlijk wel normaal is.”