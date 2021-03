Jurjen is slechtziend en bewijst de kracht van social media na oproep voor hardloopmaatje

Basis­school­juf Pien gaat viral met ‘stoepbe­zoek’ bij haar leerlingen

22 januari Thuisonderwijs is zo makkelijk nog niet. Want hoe hou je de leerlingen gemotiveerd? Als er iemand is die zich daarvoor inzet dan is het juf Pien wel. Pien woont in Twente en is juf van groep 4. Naast het thuisonderwijs ondersteunt ze haar leerlingen ook door middel van zogenoemd ‘stoepbezoek’. ,,Toen ik aan het videobellen was met de klas, kwam ik ineens op het idee om bij ieder kind even langs te gaan om te kletsen.’’