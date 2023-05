Je wordt er niet high of stoned van, maar medicinale paddenstoel kan wel bijdragen aan genezing

Kan het toch? Afvallen en spieren kweken zonder je in het zweet te werken

In zes weken strakker in je vel, zonder dagelijks af te zien in het krachthonk en proteïneshakes? Techjournalist Anton Damen probeert met EMS (elektrosimulatie) spieren te kweken en zijn buikje weg te werken. Met stroomstootjes en gewichten van wel 20 gram. No sweat!