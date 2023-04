Jan (65) maakt van zijn uitvaart een laatste feestje, waar hij zelf nog bij is: ‘Een pre-matoriumparty’

Droge en gebarsten lippen? Dit helpt volgens dermatolo­gen het beste

Droge, gebarsten lippen komen vaak voor in de wintermaanden, als de luchtvochtigheid laag is. Maar ook in het voorjaar en in de zomer kunnen (mede door de zon) klachten de kop op steken. Wat kun je doen om droge lippen te voorkomen? En hoe kun je zorgen dat de barstjes snel weer genezen?