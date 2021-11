Jamy ziet haar toekomst somber in: ‘Ik ga hier niet oud mee worden’

Mijn ziekteZo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Jamy Scheerhoorn-Pullen (37) over het antifosfolipidensyndroom: ,,Ik lever steeds iets in dat ik niet meer terug krijg.”

Ze zegt het eerlijk: de toekomst ziet Jamy somber in. Ze probeert altijd positief te blijven. En te genieten, wat ze ook zeker doet van bijvoorbeeld haar dochtertje. ,,Maar ik ga de toekomst niet positief tegemoet. Ik ga hier niet oud mee worden.”

Jamy heeft het antifosfolipidensyndroom (APS), een reumatische auto-immuunziekte waarbij bloed te makkelijk stolt. Ze lijdt aan zowel de trombotische variant als de obstetrische, die zwangerschapsproblemen veroorzaakt. Daarnaast kampt ze met de bindweefselaandoening MCTD, darmfalen en de ziekte van Graves, waarbij de schildklier te snel werkt.

Wat is APS? Het antifosfolipiden syndroom (APS) is een auto-immuun ziekte en wordt gekenmerkt door een verhoogde bloedstolling waardoor tromboses kunnen ontstaan. Ook kunnen ontstekingen in het hele lichaam ontstaan. Daarnaast kunnen verschillende problemen in de zwangerschap ontstaan, zoals miskramen of zwangerschapsvergiftiging. De behandeling bestaat uit bloedverdunners om ernstige symptomen en orgaanschade te voorkomen. Naar schatting komt het in Nederland bij 1000 tot 2000 mensen voor, voornamelijk bij vrouwen.

Het is volgens haar het grote nadeel van een auto-immuunaandoening: de kans is groot dat je meerdere aandoeningen verwerft. ,,En je levert continu in. Als je je been breekt, herstel je daarna en kun je weer lopen. Nu lever ik steeds iets in dat ik niet meer terug krijg.”

Gecompliceerde zwangerschap

Dat ‘inleveren’ begon in 2012 met een onverwachte longembolie. ,,Destijds was het beleid nog: één keer een longembolie is pech, pas bij twee keer gaan we verder kijken.” Ze bleef echter kwakkelen: ze was altijd moe en had veel last van zware migraine - klachten die ze nog altijd heeft.

In 2016 beleefde ze een gecompliceerde zwangerschap. Haar dochtertje werd te vroeg geboren met aangeboren hartafwijkingen en onderging met zeven weken een spoedoperatie. ,,Het is lastig wat de precieze oorzaken waren. Maar toen ik achteraf de richtlijn voor APS naging, kon ik een heleboel afvinken.”

Quote Als ik nu heel moe ben of zware migraine heb, weet ik dat ik me niet aanstel Jamy Scheerhoorn-Pullen

Pas in 2017 kwam MCTD naar voren uit onderzoek en nog een jaar later APS. ,,Sinds de operatie gaat het gelukkig heel goed met mijn dochtertje. Het is zo’n leuke, vrolijke meid. Maar het zoveel verdriet gescheeld als ik in 2012 al had geweten wat er speelde.”

Twee kwaden

Het feit dat ze uiteindelijk de diagnose heeft gekregen, helpt Jamy wel ontzettend. ,,Als ik nu heel moe ben of zware migraine heb, weet ik dat ik me niet aanstel. Er ligt echt iets aan ten grondslag.”

Helaas betekent de diagnose in het geval van APS geen weg naar genezing. Wel is er symptoombestrijding in de vorm van bloedverdunners. Daarin is het zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds bloedingen en anderzijds stollingen tegengaan. Vanwege de kans op arteriële trombose gebruikt Jamy twee soorten bloedverdunners.

,,Dat verlaagt het risico op een hart- of herseninfarct, maar verhoogt de kans op bloedingen. Zo is mijn kaakbot eens gaan bloeden nadat mijn kies was getrokken.”

Eigen dokter

Nog steeds weten artsen soms niet wat ze met Jamy aan moeten. ,,Ik ben mijn eigen dokter. Er wordt verwacht dat ik zelf veel kennis heb, ik heb ook altijd mijn eigen dossier mee.”

Quote Als ik vertel wat ik heb, is de reactie geregeld: ‘Oh ja, maar je hebt gelukkig geen kanker’ Jamy Scheerhoorn-Pullen

Ook stuit ze geregeld op onbegrip, omdat veel mensen niet beseffen wat de impact van een onbekende aandoening is. ,,Kanker is natuurlijk een hele nare ziekte, maar daarvan zegt iedereen ook: ‘Oh, wat erg voor je’. Als ik vertel wat ik heb, is de reactie geregeld: ‘Oh ja, maar gelukkig heb je geen kanker.”

Haar negatieve ervaringen zet Jamy om in iets positiefs. Vanuit de patiëntenvereniging NVLE denkt ze mee over richtlijnen en protocollen. ,,Daar haal ik veel energie uit. En ik merk ook dat ik van toegevoegde waarde ben voor andere patiënten, via voorlichting en lotgenotencontact.”

Zware depressie

Inmiddels heeft Jamy een fijne immunoloog als regiebehandelaar, waar ze met al haar vragen en zorgen terecht kan. Ze raadt het iedereen in een vergelijkbare situatie aan: zoek een arts die je begrijpt en moeite doet. En: onderschat de psychologische component niet.

Quote Juist omdat ik daar een uur kan klagen over hoe rot het is, belast ik mijn omgeving niet altijd met negatieve zaken Jamy Scheerhoorn-Pullen

,,Ik had twee mastertitels, een goede baan en toekomstperspectief. Door de ziekte ben ik gestopt met werken, studeren, veel sociale activiteiten - eigenlijk met leven. Daardoor kwam ik in een zware depressie.”

Eerst was ze terughoudend: als ze naar een psychiater zou gaan, zou dan niet iedereen bij elk pijntje denken dat het tussen haar oren zat? Nu wil ze het taboe op ondersteuning bij de verwerking doorbreken. Wekelijks spreekt ze met een psychiater, die ook meedenkt over medische keuzes en goed contact heeft met haar immunoloog.

,,Juist omdat ik daar een uur kan klagen over hoe rot het is, belast ik mijn omgeving niet altijd met negatieve zaken. En kan ik ook gewoon zijn wie ik ben. Ik ben niet alleen mijn ziekte.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.