‘Ja, een verzekering kost een bak geld, maar moet je nou eenmaal hebben’

Het is weer de tijd van het jaar om zorgverzekeringen te vergelijken. Maar lang niet iedereen doet dat en een overstap zit er zeker niet bij iedereen in. Saskia van de Ven (41) uit Rijnsaterwoude begint er bijvoorbeeld niet aan, zij zit al jarenlang bij dezelfde verzekeraar.

Al zo lang als ze zich kan herinneren, is Saskia van de Ven verzekerd bij Zorg en Zekerheid. ,,In ieder geval sinds het nieuwe zorgstelsel”, oftewel al zeker vijftien jaar.

Eerst had ze als aanvullende verzekering de AV-Top. Ze stapte over naar de AV-GeZZin toen ze zwanger werd van haar eerste kind. ,,Omdat daar een IVF-traject aan voorafging, hebben we het hele verzekeringsgebeuren toen uitgezocht. Maar dat verschilde niet zoveel.”

Voor het komende jaar gaat Van de Ven 129,85 euro betalen voor de basisverzekering en 56,60 euro voor de AV-GeZZin (ter vergelijking: de AV-Top is 45,25 euro per maand). Via haar werkgever krijgt ze collectiviteitskorting, dat scheelt haar zo’n tientje per maand.

Een van de voordelen van de gezinsverzekering is de dekking voor sporten voor kinderen. Je krijgt bijvoorbeeld eenmalig een bedrag van vijftig euro terug voor een sportabonnement. ,,Alleen al met zwemlessen is dat natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar het scheelt toch iets.”

Te ingewikkeld

Zo grondig als tijdens haar zwangerschap heeft Van de Ven niet meer naar haar zorgverzekering gekeken. Hoewel ze elk jaar wel een keertje denkt dat ze de boel eens goed zou moeten uitzoeken, is ze daar naar eigen zeggen toch ‘te lui’ voor en vindt ze het erg ingewikkeld.

Quote Het is net als met het wisselen van internet­pro­vi­der: dat lijkt goed te gaan, tot je ineens geen verbinding meer hebt Saskia van de Ven

,,Ik zie op tegen de hele uitzoekerij. Als je met het ene erop vooruitgaat, ga je er met het andere wel weer op achteruit. Het is net als met het wisselen van internetprovider: dat lijkt goed te gaan, tot je ineens geen verbinding meer hebt. Natuurlijk ben je niet ineens onverzekerd, maar je kan er wel gaandeweg in het jaar achter komen dat iets niet goed zit.”

Wat de drempel zou verlagen om over te stappen, weet Van de Ven niet. ,,Ik heb weleens gezocht via vergelijkingssites, maar dat vond ik ook al nodeloos ingewikkeld.”

Kaakfysio

Zo in deze laatste week van het jaar ziet ze een overstap niet meer gebeuren, verder in de toekomst mogelijk wel. ,,Bijvoorbeeld als de kinderen straks een beugel moeten. Of als er nog meer fysiobehandelingen buiten de dekking vallen.”

Nu al moet Van de Ven altijd een deel van die fysiobehandelingen, van 32 euro per keer, zelf betalen. ,,Ik kom altijd tekort omdat ik daar veel gebruik van maak. Ik krijg speciale fysiotherapie voor mijn kaak en kom ook al heel lang bij iemand voor mijn rug.”

Quote Elke verzeke­raar heeft het systeem om te declareren weer anders ingericht. Bij mijn huidige verzeke­raar weet ik hoe dat allemaal werkt Saskia van de Ven

Een overstap zou aantrekkelijk zijn als de fysio volledig zou worden vergoed, of als ze de gedekte fysiovergoeding zou kunnen delen. ,,Er zijn bijvoorbeeld modules waarbij je je tandartsverzekering kan delen. Ik zou graag de fysiovergoeding delen met mijn man, die er geen gebruik van maakt, maar dat kan niet.”

Héél misschien

Het belangrijkste voor Van de Ven: een overstap moet echt iets opleveren, en opwegen tegen de moeite die dat kost. ,,Elke verzekeraar heeft het systeem om te declareren weer anders ingericht. Bij mijn huidige verzekeraar weet ik helemaal hoe dat werkt.”

Soms frustreert het haar wel, de hoge zorgkosten. ,,Zeker als je je eigen risico kwijt bent. Alsof je voor de gezelligheid in het weekend, of überhaupt, naar de huisarts gaat of medicijnen gebruikt. Het blijft een onwijze hoop geld en dan wordt het ook nog elk jaar duurder.”

Toch is Van de Ven ook wel accepterend als het gaat om een goede zorgverzekering. ,,Het is wat het is. Ja, een verzekering kost een bak geld, maar je moet er nou eenmaal eentje hebben. En dan wil je alles ook goed afgedekt hebben, als je bijvoorbeeld een keer naar de spoedeisende hulp moet of als er iets met de kinderen is.”

Denk je aan overstappen? Zes tips • Doe het op tijd. Als het gaat om een andere polis bij dezelfde verzekeraar kan je dat wijzigen tot en met 31 december. En als je voor 31 december overstapt naar een nieuwe verzekeraar, zegt die jouw oude verzekering op. Zelf je oude verzekering opzeggen kan tot 1 januari. Een nieuwe afsluiten kan dan tot 1 februari, dan ben met je met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. • Bedenk welke basisverzekering je voorkeur heeft: naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis of budgetpolis. • Denk na over het verhogen van je eigen risico. Dat kan premievoordeel opleveren. • Check bij een aanvullende verzekering of de premie die je daarvoor betaalt opweegt tegen de vergoeding die je ontvangt. • Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering, maar niet voor aanvullende polissen. Stap dus pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd. • Kijk goed naar de contracten met de zorgverleners. Kan je overal terecht waar je zou willen?

