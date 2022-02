Ivanka (23): ‘Corona maakte een regelrechte chaos van mijn leven’

Een kwart van de jongeren van 18 tot 25 jaar is somber en depressief door de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo ook Ivanka Groenenberg (23). Door haar autisme en eetstoornis in combinatie met corona belandde zij in een depressie.

Op het eerste gezicht lijkt Groenenberg een vrolijke student. Ze is aan het afstuderen op de Pabo, speelt piano en is vaak met vrienden. Toch vecht ze elke dag tegen depressieve gevoelens en suïcidale gedachten, die zijn toegenomen door de coronacrisis.

,,Als er íéts is wat een regelrechte chaos in mijn leven heeft gecreëerd, dan is het wel corona”, vertelt Groenenberg. Ze kampt nu zeven jaar met een eetstoornis en sinds een halfjaar is de diagnose autisme gesteld. ,,Mijn autisme zorgt voor veel onrust, spanning en overprikkeling”, legt ze uit. ,,De eetstoornis heeft vooral voor veel verdriet gezorgd. Door beide in combinatie met corona ben ik in een depressie beland. Dat uit zich in periodes van paniekaanvallen, dissociaties en automutilatie.”

Tijdens het gesprek met de redacteur vertelt Groenenberg dat ze net een week in zelfisolatie heeft gezeten vanwege corona. ,,Ik mag er nu eindelijk uit, maar dat brengt ook weer een nieuwe structuur met zich mee. En dus een grote verandering. Dat vind ik lastig.” De persconferenties waren voor Groenenberg een regelrechte hel. ,,Ik werd zo getriggerd dat de drang naar automutilatie toenam om de spanning en de stress te verminderen”, zegt ze. ,,Elke keer opnieuw volgden veranderingen die niet rustig ingeleid werden, zoals het openen en sluiten van horeca en winkels, de wisselende periodes van (zelf)isolatie, de avondklok en restricties in het aantal bezoekers. Ik was niet alleen depressief en eenzaam, maar raakte iedere keer volledig de structuur kwijt.”

Abnormale en intense somberheid

GZ-psycholoog Hester Schaart krijgt meer aanmeldingen van jongeren die in een depressie zijn geraakt dan voor corona. Inmiddels heeft ze een wachtlijst van drie maanden. ,,Jongeren hebben een aantal basisbehoeften”, vertelt de psycholoog. ,,Denk aan: ontdekken wie je bent, vriendschappen en relaties aangaan en ergens bij horen. Precies de behoeften die zij niet kunnen bevredigen in de coronatijd.”

Dat in combinatie met de wintertijd en onze individualistische samenleving kan zorgen voor een abnormale en intense somberheid. ,,Als deze langer aanhoudt dan twee weken, dan spreek je van een depressie”, zegt Schaart. ,,Dat kan zich uiten in lusteloosheid, moeheid, een omgedraaid slaapritme, concentratieproblemen en nergens zin in hebben. Uiteindelijk kan het zelfs uitlopen op zelfbeschadiging en het leven niet meer zien zitten.”

Blijf erover praten

Inmiddels gaat het met Groenenberg een stukje beter. ,,Ik ben ontslagen uit de eetstoorniskliniek, begin mijn autisme steeds meer te erkennen en ben vier maanden clean van automutilatie.” De student vervolgt dat haar vooruitgang wel gepaard gaat met veel behandelingen en tranen. De afkondiging van het einde van de lockdown heeft voor Groenenberg twee kanten: ,,Nu er hopelijk geen veranderingen meer aan komen, is dat zeker goed nieuws, aan de andere kant vind ik het erg spannend om er weer op uit te gaan. Veel mensen bij elkaar, veel geluiden. Dat kan zorgen voor overprikkeling en negatieve gevoelens.”

De basiszorgverzekering vergoedt behandelingen bij de psycholoog, psychiater en andere geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Lees op Independer meer over de voorwaarden.

Groenenberg vindt het belangrijk om te benadrukken dat zij veel steun heeft gehad aan haar naasten. ,,Mijn ouders zijn er altijd voor mij geweest, net als mijn vrienden. Ze hebben geen rol als verzorger op zich genomen en mij nooit anders behandeld. Dat is een hele belangrijke tip!”

Schaart geeft ook nog een aantal tips voor cliënten en hun naasten: ,,Blijf ondanks de schaamte erover praten en zoek steun bij de praktijkondersteuner van de huisarts of een psycholoog. Probeer aan je structuur vast te houden. Ga hardlopen of wandelen en zet voorlopig je drugsgebruik als zelfmedicatie of recreatief gebruik on hold. Als buitenstaander is het belangrijk dat je begrip toont, open vragen stelt en samen dingen blijft doen zoals koken, wandelen of een boodschap.”

Heb jij ook te maken met depressieve of suïcidale gedachten? Bij MIND kun je terecht voor hulp bij psychische problemen via de site of door te bellen naar 0900-1450.