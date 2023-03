Is het beter om ’s ochtends of ’s avonds te douchen? Dit zeggen dermatologen

Wat is het beste moment?

,,Of je het nu ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds doet: wanneer je een douche neemt, maakt echt niet uit”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. ,,Het tijdstip van je wasbeurt zal niet bepalen of je huid vetter of droger zal worden. Douche je dus gerust wanneer je zelf wilt.”

Jan Gutermuth, hoofd Dermatologie bij het Universitair Ziekenhuis Brussel, is het daarmee eens: ,,Het is belangrijker om te kijken naar je persoonlijke hygiëne. Heb je de hele dag in een fabriek gewerkt en ben je aan stof blootgesteld? Dan het is waarschijnlijk fijner om je ’s avonds te douchen. Moet je iedere dag fris op kantoor verschijnen? Dan is het in de ochtend waarschijnlijk aangenamer.”