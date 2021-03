Intermittent fasting kan zorgen voor minder kilo's en een energieker gevoel

Niet alleen wat we eten zorgt voor gewichtstoename, ook het feit dat we de hele dag door non-stop tussendoortjes eten. Dat is de filosofie achter intermittent fasting in een notendop. Terwijl vasten tot voor kort vooral met godsdienst geassocieerd werd – denk aan de ramadan of de veertig vastendagen van Aswoensdag tot Pasen – is het tegenwoordig een trend onder wie wil afvallen of gezonder door het leven wil.