Inspectie start onderzoek naar huisartsen die nog steeds ‘coronamedicijnen’ voorschrijven

Isa (8) heeft 300 tot 500 epilepti­sche aanvallen per dag: ‘Ze kan geen kind zijn’

20 februari Isa Kooman (8) uit Genemuiden is ziek. Ze heeft 300 tot 500 epileptische aanvallen per dag en heeft dag en nacht zorg nodig. Een rolstoelbus zou een enorme uitkomst zijn voor het gezin, zodat ze af en toe met z'n allen op pad kunnen. Daarom is er nu een crowdfundingsactie opgezet.