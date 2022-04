Ik stel voor om paracetamol te geven tegen de pijn, maar haar vader lijkt er niet gerust op

Het is vrijdagochtend. Mijn tweede patiënt van de dag is de 4-jarige Sacha. Ze heeft buikpijn. Als ik haar oproep in de wachtkamer, loopt ze me aan de hand van haar vader tegemoet. Meestal kan ik aan de lichaamshouding afleiden hoe heftig de buikpijn is. Bij Sacha is dat niet het geval. Ook het gaan zitten aan mijn bureau verloopt soepel.