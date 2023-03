Iedere maatschappij krijgt de jeugd die zij verdient

Vooral de wat oudere generaties vinden dat de kinderen van nu door hun ouders behoorlijk over het paard worden getild. Drie krasjes op een tekening gaan al door voor een kunstwerkje, kinderen mogen meepraten of er dat jaar naar Ibiza of Tenerife op vakantie wordt gegaan en er is ook al geen respect meer voor ouderen.

Er zijn om diezelfde reden boeken verschenen over de patatgeneratie (in 1989 een uitspraak van Ajax-trainer Leo Beenhakker, die daarmee de vermeende gemakzucht van zijn jongere spelers typeerde) en over pubers; dat ons huis toch echt geen hotel is. In min of meerdere mate wordt de jeugd al een paar decennia lang als een soort gemeenschappelijke vijand gezien, die nodig moet worden onderworpen. Nu is dat niet helemaal nieuw, want de oude Grieken klaagden al over hun jeugd (‘Jonge mensen denken altijd dat ze alles weten’ schreef de filosoof Aristoteles vijf eeuwen geleden al). Maar toch. Onderschatten we onze eigen rol misschien niet een beetje?

Waar blijven we als we eens voorzichtig zouden vaststellen dat elke maatschappij gewoon de jeugd krijgt die zij verdient? Het feit dat onze jeugd vooral veel geld wil verdienen en beroemd wil zijn, is dat niet gewoon een afspiegeling van de maatschappij van ons volwassenen? Wie zijn de huidige Ghandi, Mandela en Moeder Teresa als lichtend voorbeeld? Dat zijn toch gewoon Elon Musk, Jeff Bezos en Andrew Tate geworden?

Ook op het gebied van complimenten geven hebben we bokken geschoten. Er werd jarenlang gedacht dat we door veel te complimenteren het zelfvertrouwen van onze kinderen zouden verhogen. Dat geloof kwam ooit uit Amerika overgevlogen en kon best eens wat schade hebben aangericht. Het is namelijk maar ten dele waar. Een kind dat een compliment krijgt over iets waarvan het zelf vindt dat het niet goed heeft gepresteerd, leert dat de lat voor hem of haar kennelijk nogal laag ligt. En dan doet de paradox zich voor dat dat soort complimenten de motivatie van een kind in feite verlaagt, in plaats van verhoogt,

Dan ook nog even over het telefoongebruik. Maar liefst 81 procent van de ouders zegt dat ze in aanwezigheid van hun kinderen teveel tijd op hun telefoon kijken. En veel jonge kinderen zijn dat hartgrondig met ze eens, zoals al eens in het Jeugdjournaal te zien was. Het zijn dezelfde ouders die een paar jaar later klagen dat hun kinderen zoveel op hun telefoon zitten.

Er wordt wel gezegd dat de jeugd ons een spiegel voorhoudt. Soms is dat een treurige lachspiegel. Zij zijn namelijk niet de vijand, dat zijn we zelf.